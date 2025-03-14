Bingöl'de yaban keçisi görüntülendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde teke yaban keçisi dağda tek başına gezerken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:46

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Doğal güzellikleri zengin Yedisu ilçesi, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Şeytan Dağları'ndaki kayalıklarda gezen bir yaban keçisi dronla görüntülendi.

Yalnız olduğu görülen teke yaban keçisi, bir süre sonra meşe ağaçlarının içerisinden geçerek kayalık yamaçta gözden kayboldu.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de dağ keçilerinin popülasyonunun artması için çalışmalarını sürdürüyor.

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