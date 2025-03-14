10 yaşındaki Murat sokak köpekleri tarafından vahşeti yaşadı! Annenin sözleri yürekleri dağladı: Oğlumu tanıyamadım
Erzurum'un Narman ilçesinde iftar öncesi evinden ekmek almak için çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Murat'ın annesi "Oğlumla göz göze geldim ama o benim oğlum değildi. Tanınmaz haldeydi. Yüzü, gözleri, elleri, her yeri paramparça olmuştu. Derisi kaldırılmıştı, sadece gözleri görünüyordu" dedi.
Erzurum'un Narman ilçesinde ekmek almak için evden çıkan ve başıboş köpekler tarafından hastanelik edilen 10 yaşındaki Murat Tutar'ın, saldırıdan 15 gün önce annesine bir köpeğin çocuğa saldırı videosunu göstererek "Anne, bu çocuğa yazık" dediği ortaya çıktı.
SABAH'a konuşan anne, "Oğlumla göz göze geldim ama o benim oğlum değildi. Tanınmaz haldeydi. Yüzü, gözleri, elleri, her yeri paramparça olmuştu. Sadece gözleri görünüyordu. O gözlere bakınca içim parçalandı. Konuşamıyordu, göz kapaklarını bile oynatamıyordu. Öylece bana bakıyordu. O an içimden bir şey koptu, 'Allah'ım bu nasıl bir şey?' dedim" dedi.
Olay, Erzurum'un Narman ilçesi Sütpınar Mahallesi'nde iftardan önce meydana geldi. Küçük Murat, dedesinin verdiği parayla bakkaldan ekmek ve kardeşi için atıştırmalık almak üzere evden çıktı. Ancak sokakta başıboş dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu, ancak Murat, çoktan ağır yaralanmıştı.
İKİNCİ SALDIRIYI DA YAŞADI!
Murat, ilk saldırıdan sonra büyük bir çabayla yerden kalkıp eve ulaşmaya çalıştı. Ancak bu kez de başka bir başıboş köpek, küçük çocuğun montundan tutarak onu yere düşürdü. Baba Yakup Tutar, oğlunun yaşadığı korkunç anları anlatırken şunları söyledi: "İlk saldırıdan sonra Murat kendini toparlamış, ayağa kalkıp yürümeye başlamış. Ama o sırada en arkada kalan bir köpek tekrar saldırmış. Boğazından tutmuş, onu yere sermiş. Murat elleriyle boğazını koruyup itekleyerek kurtulmuş. O an ellerini kaldırmasa, şah damarı kopacaktı. Eğer eliyle itmeseydi, şimdi hayatta olmayacaktı."
Vücudunun birçok yerinden derin ısırıklar alan Murat, önce Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumunun ağır olması nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.
Kafasında 5-6 santim genişliğinde açık yaralar, kulak memesinin kopma noktasına gelmesi ve nefes borusundaki diş izleri doktorları bile dehşete düşürdü.