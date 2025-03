10 yaşındaki Murat sokak köpekleri tarafından vahşeti yaşadı! Annenin sözleri yürekleri dağladı: Oğlumu tanıyamadım

ʺnefes borusundaki diş izleri doktorları bile dehşete düşürdü.ʺ (Sabah)

BABA YAKUP TUTAR: KAPIYI AÇTIĞIMDA YÜZÜ TANINMAZ HALDEYDİ

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Baba Yakup Tutar, "Ben kapının önündeydim, üstüme montumu yeni giymiştim ki Murat yanıma geldi. 'Nereye gidiyorsun?' diye sordum. Dedi ki 'Dedem para verdi, ekmek alacağım. Bir de kardeşime iftarlık bir şeyler alacağım.' Oruç tutuyordu, küçük yaşta bile ne güzel sabır gösteriyordu. Oğlum gitti ama ne bilebilirdim ki onu bir daha böyle göreceğim. Kapıya bir komşumuz geldi. Beni çağırdı, kapıya çıktım. Oğlumla göz göze geldim ama o benim oğlum değildi. Tanınmaz haldeydi. Yüzü, gözleri, elleri, her yeri paramparça olmuştu. Derisi kaldırılmıştı, sadece gözleri görünüyordu. O gözlere bakınca içim parçalandı. Konuşamıyordu, göz kapaklarını bile oynatamıyordu. Öylece bana bakıyordu. O an içimden bir şey koptu, 'Allah'ım bu nasıl bir şey?' dedim. O an ne yapacağımı bilemedim, komşuların yardımıyla hemen ambulansı çağırdık. Ambulans geldi, oğlumu alıp hastaneye götürdük. İlk müdahaleyi yaptılar ama 'Durumu çok ağır, hemen Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etmemiz gerekiyor' dediler. O an gözlerim karardı. O gün de iftardan sonra ona çikolata alacaktım. Ama şimdi hastane kapısında onun uyanmasını bekliyorum."

'15 gün önce bir köpek saldırısı videosu izleyip "Anne, bu çocuğa yazık" demişti' Çok üzgün ve tepkili olduğunu ifade eden Anne Güneş Tutar "Murat, saldırıdan yaklaşık 15 gün önce yanıma geldi. Elinde telefon vardı, bana bir video izlettirdi. Bir köpek, küçük bir çocuğa saldırıyordu. Gözleri dolmuştu, 'Anne, şuna bak, bu çocuğa yazık' dedi. O an hiç aklıma gelmedi, kim düşünebilirdi ki kendi de aynı duruma düşecek? Şimdi yavrum o çocuğun yerine kendisi geçti. İçim yanıyor, Allah'ım bu nasıl bir kader? Üstelik benim oğlum sabahları sahurda kalkar, ekmek kırıntılarını köpeklere atardı. Aç kalmalarına üzülürdü. 'Anne, bunlar da aç, biz yiyebiliyoruz ama onlar sokakta' derdi. Çocuğum o kadar vicdanlıydı ki! Şimdi düşündükçe içim parçalanıyor, onları besleyen çocuk onların kurbanı oldu" dedi.