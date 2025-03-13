Bartın'da heyelan nedeniyle yol çöktü

Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:28

Heyelanın yaşandığı alanda evi olan Fatma Akgül (73), tedirgin olduğunu ifade ederek, "Buradaki heyelan ramazan ayının ilk günlerinde yaşandı. Şu anda evim burada, çok korkuyorum, geceleri uyuyamıyorum. Heyelan gece olmuş, sabah bahçeye indim burası gitmiş. Her akşam az az aşağıya kaymaya devam ediyor. Ben de muhtara haber verdim, onlar geldi baktı. AFAD ekipleri de geldi, baktılar evin önündeki direk bile yan yattı. Ben burada çok korkuyorum" dedi.