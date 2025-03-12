Kütahya'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Yaralılar var

Kütahya'da bir yolcu otobüsü Zafertepe Kavşağı yakınlarında bir TIR'a arkadan çarptı. Antalya'dan İstanbul'a giden 26 UA 030 plakalı otobüsün çarpışması sonucu muavin Semih Engin Çamur araçta sıkışırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 14 kişi yaralanarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:03

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Kütahya'da yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında Ali Osman Y. yönetimindeki 43 ACT 779 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün önünde sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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