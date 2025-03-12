Yaşam

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin bakanlık harekete geçti! İZSU'ya 3.3 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri dün İzmir Körfezi’ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uyguladı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin bakanlık harekete geçti! İZSU'ya 3.3 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri dün İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uyguladı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İZMİR KÖRFEZİ'NDE KORKUTAN KİRLİLİK! BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: İZSU'YA 3.3 MİLYON PARA CEZASI

"DİLEDİĞİNİZ GİBİ KİRLETEMEZSİNİZ"

Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atıkların körfeze bırakılmasına sert tepki göstererek "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi'nde meydana gelen renk değişimi (ahaber.com.tr)İzmir Körfezi'nde meydana gelen renk değişimi (ahaber.com.tr)

NE OLMUŞTU?

Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarj edildiği belirtilmesi üzerine vatandaşlardan kötü kokuya yönelik şikayetler gelmişti. Vatandaşlar 1 saat aralıklarla atık su deşarjının iskeleye yakın olan kısmında renk değişimi gözlemlendiğini ifade etti.

İzmir’de körfezde suyun rengi yine değiştiİzmir’de körfezde suyun rengi yine değişti İZMİR'DE KÖRFEZDE SUYUN RENGİ YİNE DEĞİŞTİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN