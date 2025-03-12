İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin bakanlık harekete geçti! İZSU'ya 3.3 milyonluk ceza

Giriş Tarihi: 12.03.2025 12:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri dün İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uyguladı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"DİLEDİĞİNİZ GİBİ KİRLETEMEZSİNİZ"

Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atıkların körfeze bırakılmasına sert tepki göstererek "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.