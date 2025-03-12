3'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası Abdullah Yasin (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 12:48

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Olay, dün akşam saatlerinde, 8 Mart Mahallesi'nde Mardin yolu kenarındaki inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Abdullah Yasin, inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybedip düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yasin, yapılan tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.