Tabancayla kazara kendini vuran kadın, yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde S.S. isimli kadın, elindeki tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:42

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Olay, saat 12.30 sıralarında İzmit ilçesi Terzibayırı Mahallesi Filiz Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. S.S. isimli kadının elindeki tabanca, iddiaya göre kazara ateş aldı. Çıkan kurşunla S.S., sol bacağından yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kadın, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. S.S.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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