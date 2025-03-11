Yaşam

Suni deri fabrikasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan suni deri fabrikasında yangın çıktı. Kaplama hattındaki fırın bölümünün filtrelerinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İşçiler fabrikadan tahliye edilirken olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. 1 işçi dumandan etkilenirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Suni deri fabrikasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren suni deri fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, kaplama hattındaki fırın bölümünün filtrelerinde başlayan yangın nedeniyle kısa sürede duman tüm alanı kapladı. İşçiler tahliye edilirken, durum itfaiye ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Suni deri fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)Suni deri fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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