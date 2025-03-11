Suni deri fabrikasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 11.03.2025 11:05

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren suni deri fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, kaplama hattındaki fırın bölümünün filtrelerinde başlayan yangın nedeniyle kısa sürede duman tüm alanı kapladı. İşçiler tahliye edilirken, durum itfaiye ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Suni deri fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.