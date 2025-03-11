Kontrolden çıkan araç menfeze devrildi: 1 yaralı

Malatya-Adıyaman yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç menfeze devrildi. Kazada 35 yaşındaki sürücü yaralanırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 16:34

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Malatya-Adıyaman yolunun 65. kilometresinde, Erkenek Mahallesi mevkiinde tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AFP 278 plakalı Fiat marka aracın sürücüsü Hamit Ç. (35), Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sağında bulunan düşük menfeze devrildi.

Kazayı hafif yaralarla atlattığı belirtilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çoban, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.

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