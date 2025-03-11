Yaşam

İstanbul'da komşu terörü! Korku filmlerini aratmayan olay

Zeytinburnu’nda yaşayan Servet D. üst komşusu Zeynep A. ile mahkemelik oldu. Bunun üzerine 71 yaşındaki Zeynep A.’nın oğlu Bülent A. devreye girerek komşusuna korku filmlerini aratmayacak saldırılarda bulundu. İşte komşu teröründen kan donduran detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da komşu terörü! Korku filmlerini aratmayan olay

İstanbul Zeytinburnu'da korkunç bir olay meydana geldi. Emlak işiyle meşgul olan Servet D., üst komşusu Zeynep A. ile anlaşmazlıkları sonucu adliyelik oldu. İkili uzlaşamayınca dava açıldı.

Zeytinburnu’nda komşu terörü (AHABER)Zeytinburnu’nda komşu terörü (AHABER)

Açılan dava kapsamında duruşma görüldüğü sırada Servet D.'nin dairesine gelen Bülent A., önce elindeki sopa ile evin önünü gören güvenlik kamerasını kırdı sonra da kapıya bıçakla saldırarak birçok yerini çizdi.

Zeytinburnu’nda komşu terörü (AHABER)Zeytinburnu’nda komşu terörü (AHABER)

Bunlarla da yetinmeyen Bülent A., kapıya bir de mermi bıraktı. Yaşananlara kayıtsız kalmayan Servet A., Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.

Zeytinburnu’nda komşu terörü (AHABER)Zeytinburnu’nda komşu terörü (AHABER)

"SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ"

Servet D., şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Bugün annesi ile duruşmam vardı. Duruşma sonrası evime geldim. Evime geldiğimde yasal izinle taktırdığım kendi dairemin üzerinde bulunan kameranın parçalanmış olduğunu gördüm. Kapımın da bıçakla çizildiğini gördüm. Ayrıca kapımın önünde bir adet mermi de vardı. Kamera kayıtlarını geri sardığımda şahsın Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. olduğunu gördüm. Polis çağırdım. Polisleri beklerken şahıs saldırgan tavırlar sergiledi. Bana saldırdı ve ekipler ayırdı. Senin saçını keseceğim. Bu binaya giremeyeceksin. Kanını dökeceğim gibi tehditler etti. Şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Azmettiren kişinin annesi olduğunu düşünüyorum. Uzaklaştırma talep ediyorum"