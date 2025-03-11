İstanbul'da komşu terörü! Korku filmlerini aratmayan olay

Zeytinburnu’nda komşu terörü (AHABER)

"SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ"



Servet D., şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Bugün annesi ile duruşmam vardı. Duruşma sonrası evime geldim. Evime geldiğimde yasal izinle taktırdığım kendi dairemin üzerinde bulunan kameranın parçalanmış olduğunu gördüm. Kapımın da bıçakla çizildiğini gördüm. Ayrıca kapımın önünde bir adet mermi de vardı. Kamera kayıtlarını geri sardığımda şahsın Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. olduğunu gördüm. Polis çağırdım. Polisleri beklerken şahıs saldırgan tavırlar sergiledi. Bana saldırdı ve ekipler ayırdı. Senin saçını keseceğim. Bu binaya giremeyeceksin. Kanını dökeceğim gibi tehditler etti. Şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Azmettiren kişinin annesi olduğunu düşünüyorum. Uzaklaştırma talep ediyorum"