İstanbul'da komşu terörü! Korku filmlerini aratmayan olay
Zeytinburnu’nda yaşayan Servet D. üst komşusu Zeynep A. ile mahkemelik oldu. Bunun üzerine 71 yaşındaki Zeynep A.’nın oğlu Bülent A. devreye girerek komşusuna korku filmlerini aratmayacak saldırılarda bulundu. İşte komşu teröründen kan donduran detaylar...
İstanbul Zeytinburnu'da korkunç bir olay meydana geldi. Emlak işiyle meşgul olan Servet D., üst komşusu Zeynep A. ile anlaşmazlıkları sonucu adliyelik oldu. İkili uzlaşamayınca dava açıldı.
Açılan dava kapsamında duruşma görüldüğü sırada Servet D.'nin dairesine gelen Bülent A., önce elindeki sopa ile evin önünü gören güvenlik kamerasını kırdı sonra da kapıya bıçakla saldırarak birçok yerini çizdi.
Bunlarla da yetinmeyen Bülent A., kapıya bir de mermi bıraktı. Yaşananlara kayıtsız kalmayan Servet A., Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.