CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi: Polise karşı mukavemetimiz olmadı

Giriş Tarihi: 11.03.2025 13:12

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi (DHA)

İFADE VERİP ADLİYEDEN AYRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Polise muıkavemet' soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmıştı. Çelik Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. Çelik ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

"MUKAVEMETİMİZ FİİLİ BİR HAREKETİMİZ OLMAMIŞTIR"

Çelik savcılıkta verdiği ifadede, "Hakkımdaki suçlamayı anladım. Suçlamayı kabul etmiyorum. CHP İstanbul örgütü olarak belediye başkanımıza destek olmak için Çağlayan'daki basın açıklamasına gittik. Çağlayan'da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki bir alanda yani metro girişinde toplandık. İfadenin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş basın açıklaması yapacaktı. Toplanma alanına yüz binlerce insan geldiğinden basın açıklamasının duyulması için milletvekillerimiz ses aracını alana getirmek istediler. Bu ses aracının önüne TOMA çekilmek suretiyle alana aracın gelmesi engellendi. Bunun üzerine yetkili kolluk güçleriyle TOMA'nın kaldırılarak alana ses sisteminin gelmesi için müzakere ettik. TOMA ile yolun kapatılmasının kanunsuz emir olduğunu, bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını, basın açıklamasını engellemenin hukuka aykırı olduğunu anlatmaya çalıştık. Müzakere sonuç vermeyince alana bir yükselti kurularak portatif ses düzeniyle basın açıklamasının gerçekleşmesi için yine kolluk güçleriyle müzakere ettik. Bu müzakere de sonuç vermeyince önüne TOMA çekilen, milletvekillerimizin içinde bulunduğu otobüse doğru yürüdük.Yürürken polis memurlarına karşı bir mukavemetimiz fiili bir hareketimiz olmadı. Görüntülerden bu hususlar açıkça anlaşılmaktadır. Zaten etrafımı vatandaş sardığı için polisle birebir bir temasın olması da mümkün değildir. Yürüyüşümü sürdürdüm ve otobüse ulaştım. Ben otobüse ulaştıktan sonra, otobüs üzerinden kolluk güçlerine vatandaşın önünü açmaları gerektiğini, vatandaşa da polisle karşı karşıya gelmemeleri gerektiğini anons ettim. Kolluk kuvvetleri herhangi bir dağılın anonsu yapmadan basın açıklamasına gelen insanları dağıtmak için biber gazı sıktığından herkes bir yere savruldu. Sonrasında insanlar otobüsün etrafına geldiler" ifadelerini kullandı.