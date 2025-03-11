Balçık temizleme çalışmasında sona gelindi: Sera gölünün berrraklaşması bekleniyor
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Sera Gölü'nün berraklaşması için başlatılan balçık temizleme çalışmalarında sona gelindi. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, yaklaşık 200 bin metreküplük tortu tabaka göl tabanından çıkarıldı.
Derecik Vadisi'nin yamaçlarından kopan büyük kayaçların Sera Gölü'nü tıkaması sonucu berraklaşma çalışması başlatıldı. 4 ay önce Devlet Su işleri (DSİ) tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 2015 ve 2019 yıllarında dip çalışmaları yapılmasına rağmen yetersiz kalması üzerine göl tabanında temizleme işlemleri gerçekleştirildi.
200 BİN METREKÜP TORTU TABAKA ÇIKARILDI
Ekim ayında başlatılan çalışmalar kapsamında, Sera Gölü'nün doğal haline kavuşması için Devlet Su İşleri'nce (DSİ) dere yatağına çökeltim havuzu da yapıldı. Göle yaklaşık 500 metre uzaklıkta inşa edilen çökeltim havuzu ile Sera Gölü'nde tortu tabakanın dolmasının engellenmesi amaçlandı. Çalışmalar sonucunda membada yer alan 7 adet tersip bendi temizlenirken, göl içerisinde 8 ekskavatör, 2 adet dragline iş makinesi, 1 greyder, 2 dozer, 18 kamyon, 1 su tankeri ve 3 kamp treyleri ile çalışma yapıldı. 35 personel ile sürdürülen çalışmalarda kamyonlarda ile döküm sahasına günde 9 sefer yapıldı. Çıkartılan rüsûbî malzemeler 7 kilometre uzaklıktaki döküm sahasına taşınırken, çalışmaların tamamlandığı gölden yaklaşık 200 bin metreküp rüsûbî malzemenin çıkartıldı.
Tabanı temizlenen Sera Gölü'nün berraklaşması için bekleyişe geçildi.