Kimlik kontrolünde polise mukavemete gözaltı!

Tekirdağ'da GBT sorgulaması yapan polis ekipleri bir sürücünün kimliğini kontrol etmek istedi ancak şahıs zorluk çıkardı. Polislere mukavemet eden sürücü gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 00:28

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Tekirdağ'da kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere mukavemet eden sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde polis ekiplerinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması sırasında bir sürücü mukavemet gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü, polislere karşı direnç göstererek kontrolü zorlaştırdı. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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