İETT otobüsü 2 araca birden çarptı! E-5'i kilitleyen kaza...

Esenyurt'ta bir İETT otobüsü, D-100 kara yolunda önündeki iki araca çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken kazanın etkisiyle yan yola savrulan otobüs trafiği aksattı.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:49

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Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsünün önündeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. İlçeden geçen D-100 kara yolunda seyreden henüz plakası belirlenemeyen İETT otobüsü önünde ilerleyen 2 araca çarptı.

YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bir kişinin yaralandığı kazanın etkisiyle yana doğru savrulan otobüs caddenin yan yolunu trafiğe kapattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

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