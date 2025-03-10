Yaşam

İETT otobüsü 2 araca birden çarptı! E-5'i kilitleyen kaza...

Esenyurt'ta bir İETT otobüsü, D-100 kara yolunda önündeki iki araca çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken kazanın etkisiyle yan yola savrulan otobüs trafiği aksattı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İETT otobüsü 2 araca birden çarptı! E-5'i kilitleyen kaza...

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsünün önündeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. İlçeden geçen D-100 kara yolunda seyreden henüz plakası belirlenemeyen İETT otobüsü önünde ilerleyen 2 araca çarptı.

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YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bir kişinin yaralandığı kazanın etkisiyle yana doğru savrulan otobüs caddenin yan yolunu trafiğe kapattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, ekiplerin İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

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