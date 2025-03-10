Çalıştırdığı aracının içinde ölü bulundu: Komşuların dikkati yetmedi

Aydın’ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde Süleyman Şenoğlu’na ait 09 JZ 784 plakalı aracın çalışır durumda olduğunu gören komşular, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, araçta hareketsiz yatan 63 yaşındaki Şenoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre ölümün, Şenoğlu’nun kronik rahatsızlıkları nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. Şenoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:34

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Aydın'ın Söke ilçesindeki bir bahçede uzun süredir çalışır durumda olan hafif ticari araçtan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri araç içerisinde hareketsiz halde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

UZUN SÜRE ÇALIŞAN ARAÇ ŞÜPHELENDİRDİ

Olay, Fevzipaşa ve Yenikent Mahallesi arasında bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçe önünden geçen komşuları tarafından bahçe kapısının kapalı olmasına rağmen Süleyman Şenoğlu'na (63) ait 09 JZ 784 plakalı aracın giriş kısmında çalışır durumda olduğu görüldü. Vatandaşlar durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

ARAÇ İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Şenoğlu'nun araç içerisinde hareketsiz durumda olduğunu gördü. Sağlık ekipleri tarafından da şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk belirlemelere göre Şenoğlu'nun önceki gün akşam 22.30 saatlerinde bahçeye geldiği ve ölüm sebebinin kronik rahatsızlığa bağlı olabileceğinin değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı. Şenoğlu'nun cansız bedeni gerekli inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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