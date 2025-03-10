Almanya'ya uçuşu olanlar dikkat! THY'den açıklama geldi...

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki havalimanı yer personeli grevi nedeniyle bugün planlanan Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti. Yolcuların uçuş bilgilerini THY’nin internet sitesinden kontrol etmeleri önerildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:14

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya bugün için planlanan bazı seferlerinin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün yapılacak havalimanı yer personeli grevi nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

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