Rize'de tahliye edilen ev sayısı 16'ya yükseldi! Toprak bir evin içinden geçti

Giriş Tarihi: 09.03.2025 15:36

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarını sürdüğü köyde tahliye edilen ev sayısı ise 16'ya yükseldi.

Dik ve eğimli araziden akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları, köy yoluna aktı. Toprak kütlesi ile çamur, yolun altında yer alan 6 eve zarar verdi, köy yolu ulaşıma kapandı. İhbarla adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aşağı Durak Köyü Muhtarı Mustafa Bayrak | Fotoğraf: DHA

"TOPLAM 16 EVİ BOŞALTTIK"

Aşağı Durak Köyü Muhtarı Mustafa Bayrak, "Köyde bir su kesintisi olduğundan buradaydık. İftar için Ardeşen'e indik. Bir arkadaşımız yamacın kopup menfezlerin tıkandığını söyleyerek acil yardım istedi. Köye geldiğimizde yoldan kaya büyüklüğünde taşlar iniyordu. Yukarıdan gelen hafriyat menfezi tıkayınca toprak ve çamur evlere ulaştı. Evleri de şu anda boşalttık. Toplam 16 evi boşalttık. Şu anda temizleme çalışması yapıyoruz" diye konuştu.