Yaşam

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Diyarbakır'da, takla atan otomobildeki 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 553. Sokak'ta meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 EAF 677 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı.

Otomobil takla attı: 3'ü çocuk, 6 yaralı | Fotoğraf: DHAOtomobil takla attı: 3'ü çocuk, 6 yaralı | Fotoğraf: DHA

Ters dönen araçta bulunan 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN