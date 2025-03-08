Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 345 cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 345 cep telefonu ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:40

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, bir araçta gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramalarda, "zula" olarak tabir edilen bölümlere gizlenmiş 345 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.