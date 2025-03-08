Kayseri'de kurusıkı tabancayla ateş açan 14 yaşındaki çocuk yakalandı

Kayseri'de kurusıkı tabanca ile ateş açan T.K. (14), gözaltına alındı. T.K.'nin ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:30

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Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde arkadaşları ile kurusıkı tabancayla oynayan ve ateş açan T.K.'nin cep telefonu ile çekilen görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne devriye ekipleri, T.K.'yi belirlenen adresinde operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen T.K.'nın işlemleri sürüyor.