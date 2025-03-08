Ihlamur Kasırları'nda baharın müjdecisi manolya ağaçları çiçek açtı

İstanbul'un tarihi yapılarından Ihlamur Kasırları, baharın habercisi manolya ağaçlarıyla renklendi. Ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan kasır bahçesi, doğaseverlerin ve tarih tutkunlarının ilgi odağı oldu. Pazartesi günleri kapalı olan kasır, diğer günlerde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:56

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İstanbul'un tarihi yapılarından Ihlamur Kasırları, baharın habercisi manolya ağaçlarıyla renklendi. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı kasır bahçesinde açan manolyalar, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerine ekilmeye başlanan manolya ağaçları, Sultan 2. Abdülhamid devrinde daha geniş alanlara yayıldı. Şubat ayından haziran ayına kadar çiçek açan üç farklı manolya türü, kasır bahçesine estetik bir görünüm kazandırdı. En erken çiçeklenen türün, 1820'lerde Fransız botanikçi tienne Soulange-Bodin tarafından melezlenen ve "Lale Manolyası" olarak bilinen Magnolia soulangeana olduğu belirtildi.

MANOLYA AĞAÇLARI, SUYUN YANSIMALARIYLA BİRLİKTE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR

Kasır bahçesinde yer alan aslanlı havuzun çevresini saran manolya ağaçları, suyun yansımalarıyla birlikte dikkat çeken görüntüler oluşturuyor. Tarih boyunca saflık ve zarafetin sembolü olarak kabul edilen manolyanın, Çin ve Japon tıbbında şifa kaynağı olarak da kullanıldığı biliniyor. Ayrıca yapraklarının Japon mutfağında yiyecekleri sarmak için tercih edildiği, oyma işleri ve mobilya yapımında da değerlendirildiği öğrenildi. Ihlamur Kasırları, bahar aylarında yoğun ilgi görürken, Dolmabahçe Sarayı ile birlikte İstanbul'da en çok ziyaret edilen tarihi mekanlardan biri oluyor. Pazartesi günleri kapalı olan kasır, diğer günlerde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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