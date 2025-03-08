Esenler'de 1 ay önce açılan mağazadan 250 bin liralık oyun konsolu çaldılar

Esenler'de oyun konsolu ve aksesuarları satan bir mağazanın kepengini kırarak içeri giren 3 şüpheli piyasa değeri 250 bin lirayı bulan PlayStation çaldı. Şüphelilerin kepengi kırıp hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:03

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Olay, 7 Mart gece saat 03.15 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kişi, yaklaşık 1 ay önce açılan mağazanın önüne otomobille geldi. Şüphelilerden 2 tanesi levye yardımı ile dükkanın kepenklerini kırmaya çalışırken diğer şüpheli ise gözcülük yaptı. Şüpheliler yaklaşık 2 dakika içerisinde kepenkleri kırıp mağazaya girdi. Mağaza içerisinden çok sayıda PlayStation 5, oyun konsolu ve oyun çalan şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'250 BİN LİRAYA YAKIN ZARARIMIZ VAR'

Mağaza ortaklarından Esat Koç, "Gece saat 03.30 sıralarında Esenler'deki oyun konsol mağazamızda hırsızlık oluyor. Levyeyle kepengi kırıp dükkanın içine giriyorlar. Hatta geldikleri otomobille başka otomobillere yol veriyorlar. Play Station, oyun konsolu ve oyun çalıyorlar. 250 bin liraya yakın zararımız var. Polis ekipleri işin peşinde. İnşallah bulacaklar" dedi.