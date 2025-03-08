Çocuklarını okutmak için çaycılık yapıyor

Giresun'un Görele ilçesinde, çocuklarının eğitimi için çaycılık yapan Ayşe Kaya, ilk başlarda zorlansa da kendisinin de müşterilerinin de alıştığını söyledi.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:02

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Giresun'un Görele ilçesinde 39 yaşındaki 2 kız çocuğu annesi Ayşe Kaya, çocuklarını okutmak için geldiği ilçede çaycılık yapıyor. İlçenin tek kadın çaycısı Ayşe Kaya, "İlk etapta esnafımız yadırgadı. Kadın çaycı mı olur dediler. Ama zamanla alıştılar" dedi.

İlçe merkezinde yaklaşık 6 aydan bu yana çay ocağı işleten Ayşe Kaya, çocuklarını okutmak için bugüne kadar birçok erkek işinde başarıyla çalıştığını son olarak ise eleman arayan bir çay ocağında iş bulduğunu söyledi.

Kadınların, erkeklerin yaptığı birçok işi başarıyla yapabileceğine ifade eden Kaya, "Kadın pilotlarımız var, tır şoförlerimiz var, itfaiyeci kadınlarımız var. Erkeklerin yaptığı işleri neden biz yapmayalım? Ben de 2 kız çocuğu sahibi bir anne olarak bir hayat mücadelesine girdim. Bir çok erkek işlerinde çalıştım. Şimdi de bir çay ocağı işletmesinde çalışmaya başladım. Müşterilerim de memnun ben de işimden memnunum. Çalışıp çocuklarımın eğitimine katkı sağlıyorum" diye konuştu.