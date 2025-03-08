Yaşam

Bilecik'te arazi yangını kısa sürede söndürüldü

Bilecik'te bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Bilecik'te arazi yangını kısa sürede söndürüldü
Alınan bilgilere göre; Bilecik-Sakarya-İstanbul karayolu üzerinde Başköy mevkiinde bir araziden dumanların çıktığı gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangının yol kenarında bir araçtan atılan izmaritin yol açtığı üzerinde durulurken, ekipler araç içinde dışarı izmarit atmamaları yönünden uyarı yaptılar.