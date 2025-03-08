Yaşam

Aydın'da "çöp dökme" kavgasında baba ve kızı bıçakla yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, baba ile kızı yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydın'da "çöp dökme" kavgasında baba ve kızı bıçakla yaralandı

Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, M.D ile komşusu E.B. arasında "çöp dökme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, E.B. ve kavgayı ayırmak isteyen kızı A.Y'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.D. gözaltına alındı.