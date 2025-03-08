Asansör boşluğuna düşüp öldü

Burdur'da inşaat halindeki apartmana eşya götürdüğü sırada asansör boşluğuna düşen Sultan Ülkü (83), yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:48

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde inşa halindeki apartmanda meydana geldi. Kendi yaptırdıkları binaya eşya götüren Sultan Ülkü, asansör boşluğuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ülkü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ülkü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.