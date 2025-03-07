Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye (46) çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.