Kars'ta tehlike saçan kar ve buzlar ilçe dışına taşınıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde caddelerde biriken karlar ile çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları, belediye ekiplerince temizleniyor. Temizlenen kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışındaki boş arazilere taşınıyor.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:12

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İlçede hava sıcaklığının artmasıyla bina çatılarında eriyen karlar ve buz sarkıtları ile kaldırımlarda oluşan kar ve buz kütleleri, yaya ve araç trafiğini aksatıyor.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı.

Merkezdeki ana caddeler ile sokaklarda başlatılan çalışmaya 1 greyder, 2 kepçe, 4 kamyon ve 25 personel katılıyor.

Temizlenen kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışındaki boş arazilere taşınıyor.