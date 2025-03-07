"Kadınlar yapamaz" algısını yerle bir ettiler! Altın madeninin çelik bilekli kadınları

Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:14

Kadınların her işin üstesinden gelebileceğinin ve "erkek işi" denilen mesleklerde dahi başarılı olabileceğinin en güzel örneklerinden biri, Uşak 'ta bulunan altın madeninde yaşanıyor. Kışladağ Altın Madeni 'nde dev kaya parçalarını taşımada kullanılan değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar olan 150 ton taşıma kapasiteli ve 7 metre yüksekliğindeki devasa kamyonlar, kadın operatörler tarafından kullanılıyor. Tonlarca ağırlığa sahip kamyonları korkusuzca kullanan kadınların oluşturduğu 7 kişilik ekip büyük takdir toplarken, "kadınlar yapamaz" algısını da yerle bir ediyor. O kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kışladağ'daki altın madeni sahasında devasa kamyonları böyle kullanıyorlar. (Sabah)

"KIZLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Meryem Saymalı: Daha önce güvenlik görevlisiydim. İlk önce kamyonlar çok büyük geldi, çok heyecanlıydım. Korkularımız da oldu ama şu an her şey çok güzel. Eğitimlerimiz 7 ay sürdü. Neredeyse bir ev büyüklüğündeki bu kamyonları artık normal binek araçları gibi kullanır hale geldik. Erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde kendimizi kabul ettirmek zaman aldı ama başardık. Ailem inanılmaz destek çıkıyor. Kızlarım 'Okulda anneniz ne iş yapıyor' diye sorduklarında benden gururla bahsediyor.

"AİLEM DESTEK OLDU BAŞARDIK"

Kamile Mavi: 1.5 yıldır buradayım. Bu işimden önce direksiyon eğitmeniydim. Ailem destek oldu. Ancak çevremde 'Erkek işi nasıl yapıyorsun' diyerek tepki gösterenler de oldu. Ancak gördüler ki çok da iyi yaptık. Vardiyalı sistem zorlu bir süreç, evlisin, çocukların var ama başardık. Günlük 8 saat çalışıyoruz. Günlük 9 ila 15 arası sefer yapıyoruz. Yapamayacağımız bir iş yok.

"KENDİNİZE GÜVENMEK ÖNEMLİ"

Sibel Bıyıklı: Daha önce maden sahasında farklı bir firmada çalıştım. Kamyona çıkmaya yeni başladım. Kendinize güvenmek önemli. Kadınlar olarak bu meslekte çoğalmamız birbirimiz için çok büyük artı. Daha da motive ediyor. İş ortamında artık hemcinslerimizi arıyoruz, buradaki sayımızın artmasını istiyoruz. Bu işe ilgi duyan kadın arkadaşlarımız yapabileceklerine inansınlar. Kadınların elinden bir şey kurtulmaz. İmkân ve destek verildiğinde neler yapabileceğimize inanamazsınız.