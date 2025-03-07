Elazığ'da arızalanan otobüs trafikte tek tekeri havada ilerledi

Elazığ'da arızalanan şehir içi yolcu otobüsü, bir tekeri havada trafikte seyretti. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:33

Paylaş



ABONE OL

Olay, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Ön aksamında arıza olan belediyeye ait şehir içi yolcu otobüsü trafikte, sol ön tekeri havada seyretti. Durumu gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüsün bakımının yapılacağı yerin yakın olması nedeniyle çekiciyle götürülmediği öğrenildi.