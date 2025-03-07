Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1084 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 1084 kişinin yakalandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 13:44

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 35, 5 yıla kadar hapis cezası olan 361 ve ifadeye yönelik aranan 664 kişi yakalandı.