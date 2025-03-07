Almanya'da bir Afgan, polis tarafından vurularak öldürüldü

Almanya'da polisi bıçakla tehdit ettiği iddia edilen bir Afgan'ın vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 15:30

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Magdeburg polisinden yapılan açıklamada, Saksonya-Anhalt eyaletinin Schönebeck beldesinde yaşanan bıçaklı tartışma nedeniyle polisin olay yerine intikal ettiği, burada elindeki bıçakla polisi tehdit eden Afgan'ın vurulduğu ifade edildi.

Polis, söz konusu Afgan'ın hastanede hayatını kaybettiği ve soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.

Yerel medyadaki haberlerde, polisin Afgan'a ateş etmeden önce havaya uyarı ateşi açtığı belirtildi.