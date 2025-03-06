Yaşam

Kayseri'de gagasına top sıkışan papağanı itfaiye kurtardı

Kayseri'de gagasına top sıkışan cennet papağanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kayseri'de gagasına top sıkışan papağanı itfaiye kurtardı

Melikgazi İlçesi'nde evinde beslediği cennet papağanının gagasına top sıkıştığını fark eden Arzu Bulut, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerce yapılan titiz bir çalışma sonucu papağanın gagası toptan kurtarıldı.

GAGASINA TOP SIKIŞAN PAPAĞANI İTFAİYE KURTARDI

Sağlıklı bir şekilde papağanını teslim alan Arzu Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve itfaiye personellerine teşekkürlerini iletti.