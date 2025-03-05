İstanbul'da ilginç olay: İttirdikleri arabayla kaza yaptılar

1 Mart’ta Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda ilginç bir kaza yaşandı. Yakıt aldıktan sonra çalışmayan bir otomobil, istasyon çalışanlarının yardımıyla itilirken yola çıkan araç başka bir otomobille çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:32

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İstanbul Küçükçekmece'de, akaryakıt istasyonunda çalışan iki kişinin ittiği araç kaza yaptı.

Olay, 1 Mart Cumartesi günü Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Edinilen bilgiye göre, yakıt almaya gelen bir otomobil çalışmayınca sürücüsü, çalışanlardan yardım istedi. İstasyonda çalışan iki pompa görevlisi aracı itmeye başladı. Kısa süre sonra yola çıkan otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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