Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü 7 yaralı

Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:46

Savrulan otobüs, önündeki 06 GC 966 plakalı tankere, bu araç da 35 AJF 703 plakalı otomobile çarptı.

Fotoğraf: DHA

Kazada TIR şoförü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali Karasu, yedek şoför Hazım Mutlu ve yolcular Abdullah Daldal, Zeliha Delioğlan, Hatice Avcı, Kaan Buğra Taş ve Ayşegül Avcı yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Bağcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.