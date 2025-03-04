İstanbul'a "bahar" geliyor! Sıcaklıklar 22 dereceyi bulacak

Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:23

Uzman isim, yüksek basınç sisteminin etkisiyle bahar havasının yaşanacağını söyledi (AA)



İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağını aktaran Özdemir, "Gece sıcaklıkları 4 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 10 derece seviyelerinde olacak. Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi.



Özdemir, hava sıcaklığının artmasına rağmen gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olacağını vurgulayarak, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.