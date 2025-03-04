Antalya'da sahur dönüşü korkunç olay: Gasp edilen genç sağlıkçı yaşam savaşını kaybetti
Antalya’da 4 kişi tarafından darp edilerek gasp edilen 26 yaşındaki sağlıkçı Hamit Aras, tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Hamit Aras, Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte Sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Ticari taksi ile Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.
4 KİŞİ TARAFINDAN GASBEDİLDİ
Ramazan ayının ilk günü, bir arkadaşıyla sahur yapan Hamit Aras, arkadaşının ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Doğu Garajı bölgesinde taksiden inen Aras, evine yürüdüğü sırada yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört kişi tarafından durduruldu.
"SİGARAM YOK" DEDİ CANINDAN OLDU
Gençlerden biri, Hamit Aras'tan sigara istedi. Sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam etmek isteyen Aras, bu cevabın ardından saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan genç paramedik, kafasını kaldırıma çarptı. Saldırganlar, hareketsiz kalan Aras'ın çantasını alarak hızla uzaklaştı.
Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Olay yerinde meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam Hamit Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.