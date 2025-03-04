Antalya'da sahur dönüşü korkunç olay: Gasp edilen genç sağlıkçı yaşam savaşını kaybetti

Antalya’da 4 kişi tarafından darp edilerek gasp edilen 26 yaşındaki sağlıkçı Hamit Aras, tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:23

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Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Hamit Aras, Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte Sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Ticari taksi ile Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.

Fotoğraf: AA 4 KİŞİ TARAFINDAN GASBEDİLDİ Ramazan ayının ilk günü, bir arkadaşıyla sahur yapan Hamit Aras, arkadaşının ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Doğu Garajı bölgesinde taksiden inen Aras, evine yürüdüğü sırada yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört kişi tarafından durduruldu.