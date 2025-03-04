Antalya'da güneşlenmek için çıktığı balkonda ölü bulundu

Antalya'da sabah saatlerinde temiz hava almak ve güneşlenmek için balkona çıkan yaşlı adam, oturduğu sandalyede ölü olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 15:12

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Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 104 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki İsmail Kabaağaç her sabah olduğu gibi temiz hava almak ve güneşlenmek için dayısı ile birlikte oturduğu dairenin balkonuna çıktı. Sandalyeye oturan Kabaağaç'ı öğlen saatlerinde karşı apartmanda oturan komşusu hareketsiz şekilde gördü.

Seslenmesine rağmen Kabaağaç'tan tepki alamayan komşusu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısının kapalı olması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi.