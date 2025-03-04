Yaşam

Adana'da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da bir kişi tartıştığı iki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü

Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde Ahmet Eren Doğu (16) ve ağabeyi Murat Doğu (17) sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Azat T, iki kardeşi bıçakla yaraladı.

ADANA'DA İKİ KARDEŞ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. İki kardeş, doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi Azat T, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Ölen iki kardeşin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.