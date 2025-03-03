Yaşam

Kadıköy'de elinde silahla bir mekana giren şahsa trafik polisi müdahale etti

Kadıköy elinde silahla bir mekana giren şahıs paniğe neden oldu. Şahsı trafik polisi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Kadıköy'de elinde silahla bir mekana giren şahsa trafik polisi müdahale etti

Olay, dün Bostancı'da meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir mekanda silahla girerek ateş etmek istedi.

KADIKÖY'DE SİLAHLI ŞAHSA TRAFİK POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden trafik polisi hızla olaya müdahale ederek şahıs gözaltına aldı. Cadde üzerinde saldırganın aniden silahını çıkararak mekana girdi. Mekanda ateş etmek isteyen şahsı o sırada bölgede görev yapan trafik polisleri, duruma müdahale etti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.