İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu! Tonlarca ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, kaçak atık yağ ve karışımlı akaryakıt ticaretine yönelik bir depoya 27 Şubat’ta operasyon düzenledi. Operasyonda 24,35 ton kaçak akaryakıt, ruhsatsız bir tabanca ve 70 mermi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 13:28

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.

Bir depoya 27 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olduğu belirtilen 24,35 ton 'on numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt ürünü, ruhsatsız 1 tabanca ve 70 mermi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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