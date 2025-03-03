İETT otobüsü duran minibüse çarptı! Yaralılar var

Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:04

Kaza saat 10.15 sıralarında Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesinde bulunan durakta yaşandı. Edilen bilgiye göre, 34 HO 1644 plakalı İETT otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen 34 TMG 33 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından da devrildi.

Kaza sonrasında minibüste yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı (DHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüs ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.