Yaşam

Bağ evine girmeye çalışan sansar ve nesli tehlike altındaki vaşak kamerada

Çankırı'da fotokapan kameralarına takılan görüntülerde, bağ evine girmeye çalışan sansar ve nesli tehlike altındaki vaşak doğal yaşamı içinde kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bağ evine girmeye çalışan sansar ve nesli tehlike altındaki vaşak kamerada

Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları, fotokapan kameralarıyla kaydedildi.

BAĞ EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN SANSAR VE VAŞAK KAMERADA

Görüntülerde nesli tehlike altında olan vaşak ile sansar doğal yaşamları içinde yer aldı. Elde edilen görüntülerde özellikle nesli tehlike altında olan vaşağın yiyecek aradığı anlar kaydedildi. Ayrıca bölgede sıklıkla görülen sansarın bir bağ evine girmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.