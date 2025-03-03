Bağ evine girmeye çalışan sansar ve nesli tehlike altındaki vaşak kamerada

Çankırı'da fotokapan kameralarına takılan görüntülerde, bağ evine girmeye çalışan sansar ve nesli tehlike altındaki vaşak doğal yaşamı içinde kaydedildi.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:49

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Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları, fotokapan kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde nesli tehlike altında olan vaşak ile sansar doğal yaşamları içinde yer aldı. Elde edilen görüntülerde özellikle nesli tehlike altında olan vaşağın yiyecek aradığı anlar kaydedildi. Ayrıca bölgede sıklıkla görülen sansarın bir bağ evine girmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.