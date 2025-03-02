Sarp kayalıktaki leşe ulaşmak isteyen ayının olağanüstü çabası

Tunceli’de avladığı yaban keçisi leşine ulaşmak için sarp kayalara tırmanan ayının o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Birkaç denemede başarısız olan ayı sonunda kayalara tırmanıp leşe ulaşmayı başardı.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 12:02

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Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren doğa koruma görevlileri Murat Özer ve Azat Özel, kayalıkta avladığı yaban keçisi leşine ulaşmaya çalışan boz ayıya denk geldi. Görevliler, ayının sarp kayalıklara tırmanarak leşe ulaşma çabasını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Birkaç başarısız denemenin ardından kayalıklara tırmanmayı başaran ayı daha sonra avladığı yaban keçisi leşine doğru giderek gözden kayboldu.