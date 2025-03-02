Yaşam

Minikler afet bilincini tatbikatla deneyimleyerek öğrendi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, afet bilincini arama kurtarma ekibinin tatbikatıyla deneyimleyerek öğrendi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Minikler afet bilincini tatbikatla deneyimleyerek öğrendi

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), afet bilincini artırmaya yönelik eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor.

MİNİKLER AFET BİLİNCİNİ TATBİKATLA ÖĞRENDİ

Bu çerçevede arama kurtarma ekibi tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere afet farkındalığı, temel korunma yöntemleri ve acil durum anında doğru hareket etme konularında eğitim verildi. Gerçeği aratmayan tatbikatlarla deneyim kazanan minikler, afet bilincini ve korunma yöntemlerini öğrendi.