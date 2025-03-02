Minikler afet bilincini tatbikatla deneyimleyerek öğrendi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, afet bilincini arama kurtarma ekibinin tatbikatıyla deneyimleyerek öğrendi.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:57

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Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), afet bilincini artırmaya yönelik eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede arama kurtarma ekibi tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere afet farkındalığı, temel korunma yöntemleri ve acil durum anında doğru hareket etme konularında eğitim verildi. Gerçeği aratmayan tatbikatlarla deneyim kazanan minikler, afet bilincini ve korunma yöntemlerini öğrendi.