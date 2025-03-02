Yaşam

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 1 tutuklama

İzmir’de zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 176 tablet olmak üzere 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: 1 tutuklama

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucu, 176 tablet olmak üzere toplam 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi.

İZMİR'DE ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüpheli Y.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.