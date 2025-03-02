Gece çıkan yangını şans eseri fark eden kulakları az işiten kadın o anları anlattı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 30 yıl önce annesini yangında kaybeden Sevgi Sakarya'nın evi yandı. Kulakları az işiten Sakarya, yangını şans eseri tuvalet için uyandığında görürken, kül olan evinin yeniden yapılmasını istiyor.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:40

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Sivrihisar ilçesinin kırsal Elcik Mahallesi'nde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Sevgi Sakarya'nın evinde soba bacasındaki kurumdan dolayı yangın çıktı. Gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangını, kulakları da az işiten yaşlı kadın tesadüfen tuvalete kalkmasıyla gördü. Evdeki kovalarla alevlere su serpen talihsiz kadın, alevleri kontrol altına alamadı. Yangından kötü etkilenen kadın camdan dışarı kendini atarak, çevreye yardım için bağırdı. Komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Evi adeta kül olan yaşlı kadın, oğlunun yanında kalmaya başladı.

Sakarya, evinin tekrar yapılmasını istedi. Öte yandan aynı mahallede yaklaşık 30 yıl önce Sevgi Sakarya'nın annesi ve babasının yaşadığı evde yangın çıkmıştı. Yangında Sakarya'nın annesi yangında vefat etmiş, babası ise ciddi derece de yaralanmıştı.

Yangın anı ve olay hakkında konuşan Sevgi Sakarya, "Benim evim gece 3-3.30 gibi yandı. Yangını tuvalet için uykumdan uyandığımda gördüm. Su serptim ama söndüremedim. Sobada ateşin olmadığını gördüm kömürler sobada kalmış. Söndüremeyince komşulara, 'evim yanıyor yetişin' diye bağırdım. Camları kapıları açıp, kendimi sokağa attım bağırdım komşularıma. Söndüremedim alevleri her yeri sardı. Yandı evim kül oldu. Benim evimden başka bir şeyim yoktu, bir tane maaşım var" dedi.