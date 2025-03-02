Fethiye’de evde çıkan yangında ölen karı koca yan yana defnedildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren karı koca yan yana toprağa verildi.
İlçeye bağlı Nif Mahallesi'nde dün Murat (83) ve Naciye Ekiz (81) çiftinin tek katlı müstakil evinde yangın çıkmış, yaşlı çift hayatını kaybetmişti.
FETHİYE'DE YANGINDA ÖLEN KARI KOCA YAN YANA DEFNEDİLDİ"
Yaşlı çiftin cenazeleri, Eski Cami'de kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığına defnedildi. Yan yana son yolculuklarına uğurlanan yaşlı çiftin cenaze törenine, çok sayıda vatandaş katıldı.