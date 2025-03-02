Çanakkale'de emanet aldığı motosikletle kaza yapan genç toprağa verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün iddiaya göre emanet aldığı motosikletle bir araca çarptıktan sonra yol kenarına savrulup, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Fuçucuoğlu toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:55

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Kaza dün saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Biga Karayolu üzerindeki Şakirbey Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ömer Faruk Fuçucuoğlu emanet aldığı 34 ETD 246 plakalı motosikletle seyir halindeyken henüz belli olmayan bir sebeple önündeki 34 MG 9531 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Fuçucuoğlu motosikletle yol kenarına savrularak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ömer Faruk Fuçucuoğlu, Kaldırımbaşı köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.