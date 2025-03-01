Uzaklaştırma kararı olan şahıs ailesinin evine gelerek kendini yaraladı

Konya’da uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, ailesinin yaşadığı eve giderek tartışma çıkardı. Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla kendisini yaralayan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:51

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 31 yaşındaki A.Ö., gece saatlerinde ailesinin yaşadığı eve geldi. Burada anne, baba ve kardeşiyle tartışan A.Ö., yanında getirdiği bıçakla kendisine zarar verdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından A.Ö. etkisiz hale getirilirken, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapıldı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve yarasının hafif olduğu belirtilen A.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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